Скандал із Patriot: Польща розсекретить усю військову допомогу Україні за 2022-2026 роки

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що доручив розсекретити всі передачі допомоги Україні за 2022-2026 роки. За його словами, рішення ухвалене після консультації з прем’єр-міністром Дональдом Туском.

Міністр зазначив, що йдеться про всі донати для України за період з 2022 до 2026 року. За його словами, рішення ухвалене “з відповідальністю перед громадською думкою” та відповідно до законодавства.

Косіняк-Камиш нагадав, що процес передачі техніки Україні розпочав попередній уряд Польщі, сформований партією “Право і справедливість”, за часів міністра оборони Маріуша Блащака.

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За словами нинішнього глави Міноборони, про кожну передачу допомоги інформують президента Польщі. Нині це Кароль Навроцький, раніше — Анджей Дуда.

Косіняк-Камиш також заявив, що доручив Службі військової контррозвідки Польщі перевірити, хто “навмисно прагнув розкрити державні таємниці”.

“Ми діємо в умовах війни біля нашого кордону. Кожна дія проти польського державного інтересу ставить під загрозу безпеку польок і поляків”, — заявив міністр.

Він додав, що відповідальність мають понести всі причетні, “незалежно від імунітетів”.

Скандал розпочався після заяв віцеспікера Сейму та одного з лідерів “Конфедерації” Кшиштофа Босака. В ефірі телеканалу Zero, а згодом і в соцмережах він заявив, що польський уряд нібито міг передати Україні ракети-перехоплювачі до систем Patriot без погодження з парламентом.

Босак стверджував, що йдеться про дорогі та дефіцитні ракети, закуплені Польщею у США для побудови власної багаторівневої системи протиповітряної оборони. За його словами, така зброя є важливою для захисту від російських ракет “Іскандер”.

Польські медіа зазначають, що уряд поки не дав однозначної відповіді, чи справді такі ракети передавали Україні. Водночас у політичних колах Польщі заговорили про необхідність аудиту всієї військової допомоги, наданої Україні з початку повномасштабної російської агресії.

Косіняк-Камиш наголосив, що у своїх діях завжди керується інтересами безпеки громадян Польщі.