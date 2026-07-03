Сибіга у Варшаві зустрінеться із Сікорським на тлі напруження між Україною та Польщею

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у п’ятницю, 3 липня, перебуватиме з візитом у Варшаві, де зустрінеться з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на речника МЗС України Георгія Тихого.

За словами Тихого, Сибіга відвідає польську столицю дорогою до України після візиту в Японію.

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“Міністр повертається в Україну після візиту до Японії — дорогою додому проведе сьогодні зустріч з польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві”, — заявив речник МЗС.

Раніше про запланований візит Сибіги до Варшави та його зустріч із Сікорським повідомляли польські ЗМІ.

Зустріч відбудеться на тлі загострення в українсько-польських відносинах.

За даними ЗМІ, напруження посилилося після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі на тлі суперечки щодо українського військового підрозділу, названого на честь героїв УПА.

Також раніше медіа повідомляли, що Навроцький може обмежити контакти із Зеленським через загострення напруженості між Києвом і Варшавою.