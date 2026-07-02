“Не потім, а зараз”: Україна вимагає від партнерів рішень щодо ППО після удару по Києву

Після масованої нічної атаки Росії на Київ Україна закликає партнерів не зволікати з рішеннями щодо постачання систем протиповітряної оборони та ракет до них.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, це головне прохання України до партнерів після “ночі жаху”, яку пережив Київ.

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“Не зволікайте з рішеннями щодо протиповітряної оборони для України. Це наше головне прохання до партнерів після того, як Київ пережив ніч жаху”, — заявив Сибіга.

Міністр зазначив, що внаслідок російської атаки на українську столицю із застосуванням різних типів ракет і дронів загинули щонайменше 10 людей. За його словами, ця кількість може зрости, оскільки рятувальники продовжують роботу.

Сибіга наголосив, що Росія цілила по житлових будинках і цивільній інфраструктурі.

“Воєнний злочинець Путін може вести лише підлу і терористичну війну проти цивільних, жінок і дітей. Тому що у війні проти Сил оборони України він не може досягти жодного результату”, — заявив глава МЗС.

Він підкреслив, що такі удари є тяжкими воєнними злочинами. Україна інформує про них усіх партнерів і міжнародні організації та закликає до відповідальності й сильної реакції.

Сибіга повідомив, що на другий день свого робочого візиту до Японії інформуватиме всіх співрозмовників про цей удар і необхідність посилення тиску на агресора та підтримки українського народу.

“Ми вимагаємо сильної міжнародної відповіді. Не лише слів засудження, а конкретних дій, щоб зупинити російський терор”, — наголосив міністр.

За його словами, рішення щодо систем ППО та ракет для України потрібні “прямо зараз, а не пізніше”.

Так само, додав Сибіга, негайно потрібні рішення щодо посилення санкційного тиску на Росію та збільшення підтримки України, зокрема енергетичної допомоги.

Міністр також окремо наголосив, що аморально виправдовувати російські злочини проти українців тим, що Москва нібито діє у відповідь на українські далекобійні удари по Росії.

Сибіга зазначив, що в цій війні є агресор і є країна, яка захищається відповідно до статті 51 Статуту ООН.

“Росія не має жодного права завдавати ударів по Україні, тоді як Україна має повне право відповідати, захищатися від агресора і бити по будь-яких легітимних військових цілях у Росії”, — заявив він.

Глава МЗС закликав не ставити знак рівності між агресором і країною, яка обороняється, та не виправдовувати злочини, які не можуть мати виправдання.

“Ця війна — не лише про Україну, вона про принципи. І нам потрібно, щоб усі у світі були принциповими в цей складний час”, — підсумував Сибіга.