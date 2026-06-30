Вночі Росія запустила по Україні 154 БпЛА, зафіксовано влучання на 10 локаціях

У ніч на вівторок, 30 червня, Росія атакувала Україну 154 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема реактивними, а також дронами “Гербера”, “Італмас” і дронами-імітаторами типу “Пародія”.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, запускали безпілотники з напрямків Курськ і Орел у РФ, Донецьк на тимчасово окупованій території, а також Гвардійське в тимчасово окупованому Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряна оборона збила або подавила 138 ворожих БпЛА типу Shahed, “Гербера”, “Італмас” та дронів інших типів.

Цілі знищували та подавляли на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 10 локаціях. Також уламки збитих дронів впали на 2 локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що станом на ранок атака ще тривала: у повітряному просторі залишалися кілька ворожих безпілотників.

Українців закликали дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.