Росії знов доведеться переносити термін захоплення Донеччини – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни російське командування вже 15 разів визначало терміни захоплення Донецької області, однак щоразу не досягало цієї мети.

Про це він сказав у черговому зверненні, говорячи про ситуацію на фронті та найгарячіші напрямки бойових дій.

Зеленський подякував українським бойовим бригадам і підрозділам, які виконують завдання та утримують позиції. За його словами, особливо важливою залишається ситуація на Донеччині, де фіксують найбільше російських штурмів.

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Президент зазначив, що політичне керівництво Росії «постійно марить Донбасом», але всі визначені Москвою терміни провалювалися.

За словами Зеленського, у 2022 році Росія планувала захопити Донбас до 31 березня, 9 травня, 1 червня, 15 вересня та 31 грудня. У 2023 році Путін визначав нові терміни — до 1 березня, а потім до 31 грудня.

У 2024 році, за словами президента, Росія також двічі переносила дедлайни. У 2025 році, коли росіяни намагалися переконати президента США Дональда Трампа, що Україна нібито впаде, було ще три терміни: до 1 вересня, до 1 грудня і до 25 грудня.

Зеленський додав, що у 2026 році Росія знову переносила дату захоплення Донецької області: спочатку йшлося про 31 березня, потім про 1 вересня, а тепер черговим крайнім терміном визначено 31 грудня.

«Якщо Росія не завершить свою війну, то і цей крайній термін їм знов доведеться переносити», — заявив президент.

Зеленський також сказав, що якщо Путін хоче «покласти ще мільйон своїх солдатів», то росіянам, які ще не мобілізовані та «сперечаються в чергах за бензином», варто подумати, що на них чекає далі.

Президент наголосив, що Україна вже надала всі пропозиції для завершення війни, однак Росія щоразу відмовляється.

Окремо Зеленський прокоментував дефіцит бензину в різних регіонах Росії. За його словами, це один із прямих наслідків війни.

«Путін може скільки завгодно розказувати по телевізору, що він начебто все контролює, що бензин начебто є, що російські міністри начебто достатньо компетентні. Але самі росіяни в чергах за бензином у різних регіонах Росії реально бачать, що ця їхня “триденна війна” триває вже п’ятий рік так, що навіть нафтова держава, “бензоколонка”, як Росію називали, тепер із дефіцитом бензину», — сказав Зеленський.

Президент заявив, що Україна «повертає реальність війни в Росію» та робить максимально складним продовження окупації української землі.

За словами Зеленського, український план далекобійних санкцій виконується. Також реалізуються санкції середньої дальності.

Він зазначив, що Україна детально обговорює ці дії з військовими командувачами, Службою безпеки України, міністром оборони та розвідками, оперативно реагуючи на ситуацію.

«Ми забезпечуємо Україні результати, які потрібні, щоб держава-агресор не могла тримати війну “десь там”. Кожен, хто прагне знищити життя іншого народу, сам страждає. Ми захищаємо життя», — заявив Зеленський.