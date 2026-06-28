Закон про Пантеон, пам’ятник Мазепи і тисячоліття Лаври: головне зі звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський у День Конституції України виступив у Києво-Печерській лаврі та заявив про нові символічні рішення для української державності. Зокрема, він повідомив про внесення до парламенту закону про Український національний пантеон і створення нової державної нагороди — ордена Європи.

Зеленський нагадав, що 28 червня Україна відзначає 30 років від ухвалення Конституції. За його словами, Основний Закон закріпив право України бути собою — суверенною, неподільною і незалежною.

“Будь-які статті Конституції були б лише буквами на папері без мільйонів українців, які готові захищати нашу незалежність, свою землю, свої права і свободи та робити це в єдності”, — заявив президент.

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Окрему частину промови Зеленський присвятив Києво-Печерській лаврі, яка, за його словами, вночі 15 червня вистояла після російського удару завдяки злагодженості рятувальників, священників, працівників заповідника та небайдужих людей.

Президент зазначив, що Росія вже пошкодила або зруйнувала 740 релігійних споруд в Україні — храми, мечеті та синагоги.

“Ось із ким ми воюємо. Ось що таке наш ворог”, — сказав Зеленський.

За словами президента, сьогодні він вніс до Верховної Ради закон про Український національний пантеон. Там мають бути вшановані імена героїв, які в різні епохи боролися за Україну та надихали її.

Зеленський також оголосив, що в Києво-Печерській лаврі встановлять погруддя гетьмана Івана Мазепи.

Президент наголосив, що Росія століттями намагалася очорнити ім’я Мазепи й нав’язати українцям погляд на власну історію “чужими очима”.

“Це брехня, і ця брехня програла. Назавжди”, — заявив Зеленський.

Він додав, що постать Мазепи заслуговує на повноцінний пам’ятник у столиці. На думку президента, ідеальним місцем для нього є бульвар Шевченка — там, де у грудні 2013 року під час Революції гідності демонтували пам’ятник Леніну.

“Там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа”, — сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що вже підписав указ про підготовку до тисячоліття Києво-Печерської лаври. У серпні, на Успіння, Лаврі виповниться 975 років від заснування, а через 25 років Україна відзначатиме її тисячоліття.

За словами Зеленського, підготовка передбачатиме оновлення та збереження пам’яток культури, музейних колекцій і споруд Лаври як одного зі світових центрів християнства.

Ще одним оголошеним рішенням стане запровадження нової державної нагороди — ордена Європи. Нею Україна відзначатиме людей з інших країн, які допомагають українцям і стоять поруч у боротьбі за спільну європейську безпеку.

“Україна абсолютно заслужила мати орден саме з такою назвою. Заслужила своєю цілодобовою боротьбою за життя Європи”, — сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Україна вже розпочала переговори про майбутнє членство в ЄС, і кожен такий крок поєднує Україну та Європейський Союз.

У завершальній частині звернення президент заявив, що українці єдині в головному — прагненні миру, свободи й права самостійно визначати своє майбутнє.

“Україна хоче миру. Україна хоче жити своїм життям на своїй землі і бути вільною визначати своє майбутнє”, — наголосив Зеленський.

Президент привітав українців із Днем Конституції та подякував усім, хто захищає людей і національні інтереси України.