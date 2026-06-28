Росія вдарила по Запоріжжю швидкісними ракетами: є поранені та руйнування

У неділю вранці, 28 червня, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок удару поранені щонайменше двоє людей, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Недільний ранок під ударом: у Запоріжжі після атаки РФ є поранені та пожежа / Фото: Запорізька ОВА

Перед вибухами Федоров попереджав про загрозу ударів швидкісними ракетами по Запорізькій області та закликав жителів перебувати в безпечних місцях.

За кілька хвилин у регіоні пролунали вибухи.

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За попередніми даними, внаслідок атаки по Запоріжжю поранені чоловік і жінка. Також відомо про руйнування та пожежу.

Інші наслідки удару встановлюються. Екстрені служби працюють на місцях.