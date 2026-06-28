Росія вдарила по Запоріжжю швидкісними ракетами: є поранені та руйнування

У неділю вранці, 28 червня, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок удару поранені щонайменше двоє людей, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Перед вибухами Федоров попереджав про загрозу ударів швидкісними ракетами по Запорізькій області та закликав жителів перебувати в безпечних місцях.
За кілька хвилин у регіоні пролунали вибухи.
За попередніми даними, внаслідок атаки по Запоріжжю поранені чоловік і жінка. Також відомо про руйнування та пожежу.
Інші наслідки удару встановлюються. Екстрені служби працюють на місцях.