        Події

        Росія вдарила по Запоріжжю швидкісними ракетами: є поранені та руйнування

        Сергій Бордовський
        28 Червня 2026 10:52
        читать на русском →

        У неділю вранці, 28 червня, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок удару поранені щонайменше двоє людей, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        Недільний ранок під ударом: у Запоріжжі після атаки РФ є поранені та пожежа / Фото: Запорізька ОВА

        Перед вибухами Федоров попереджав про загрозу ударів швидкісними ракетами по Запорізькій області та закликав жителів перебувати в безпечних місцях.

        За кілька хвилин у регіоні пролунали вибухи.

        Реклама
        Реклама

        За попередніми даними, внаслідок атаки по Запоріжжю поранені чоловік і жінка. Також відомо про руйнування та пожежу.

        Інші наслідки удару встановлюються. Екстрені служби працюють на місцях.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov