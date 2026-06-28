Після ранкової атаки на Запоріжжя є загиблий: серед 11 постраждалих двоє дітей

Унаслідок ранкової російської атаки на Запоріжжя одна людина загинула, ще 11 постраждали. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росія вдарила ракетами по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА

За його словами, до медиків продовжують звертатися люди, які постраждали внаслідок удару по обласному центру.

Медична допомога знадобилася трьом чоловікам, шести жінкам та двом дітям — 5-річному хлопчику і 16-річній дівчині.

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Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Згодом Федоров повідомив, що внаслідок атаки, на жаль, загинула одна людина.

Раніше в ОВА повідомляли, що росіяни вдарили по Запоріжжю в неділю вранці. Перед вибухами в регіоні оголошували загрозу ударів швидкісних ракет.

За попередніми даними, після атаки в місті були руйнування та пожежа. Інші наслідки удару встановлюють.