        Суспільство

        Після ранкової атаки на Запоріжжя є загиблий: серед 11 постраждалих двоє дітей

        Сергій Бордовський
        28 Червня 2026 14:09
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        Унаслідок ранкової російської атаки на Запоріжжя одна людина загинула, ще 11 постраждали. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        Росія вдарила ракетами по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА

        За його словами, до медиків продовжують звертатися люди, які постраждали внаслідок удару по обласному центру.

        Медична допомога знадобилася трьом чоловікам, шести жінкам та двом дітям — 5-річному хлопчику і 16-річній дівчині.

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        Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

        Згодом Федоров повідомив, що внаслідок атаки, на жаль, загинула одна людина.

        Раніше в ОВА повідомляли, що росіяни вдарили по Запоріжжю в неділю вранці. Перед вибухами в регіоні оголошували загрозу ударів швидкісних ракет.

        За попередніми даними, після атаки в місті були руйнування та пожежа. Інші наслідки удару встановлюють.


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