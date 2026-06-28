Після ранкової атаки на Запоріжжя є загиблий: серед 11 постраждалих двоє дітей

Унаслідок ранкової російської атаки на Запоріжжя одна людина загинула, ще 11 постраждали. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, до медиків продовжують звертатися люди, які постраждали внаслідок удару по обласному центру.
Медична допомога знадобилася трьом чоловікам, шести жінкам та двом дітям — 5-річному хлопчику і 16-річній дівчині.
Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Згодом Федоров повідомив, що внаслідок атаки, на жаль, загинула одна людина.
Раніше в ОВА повідомляли, що росіяни вдарили по Запоріжжю в неділю вранці. Перед вибухами в регіоні оголошували загрозу ударів швидкісних ракет.
За попередніми даними, після атаки в місті були руйнування та пожежа. Інші наслідки удару встановлюють.