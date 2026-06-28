На Сонці з’явилася найбільша за 2026 рік група плям у 10 разів ширша за Землю

На Сонці сформувалася найбільша за 2026 рік група плям. Ідеться про активну область AR4478, за якою зараз стежать фахівці з космічної погоди.

За даними SpaceWeatherLive, що використовує інформацію NOAA SWPC, 27 червня ця група плям стала найбільшою від початку року. У ній зафіксували 24 сонячні плями, а її розмір перевищив показники інших активних областей 2026 року.

Про появу великої групи плям раніше повідомляв американський Центр прогнозування космічної погоди NOAA. Там зазначали, що її формування та зростання зафіксував європейський апарат Solar Orbiter.

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Очікувалося, що з 24 червня ця активна область повернеться у бік Землі, після чого прогнозисти зможуть детальніше оцінити її потенційну активність.

За оцінкою Spaceweather.com, уся група плям приблизно у 10 разів ширша за Землю. Через це її можуть спостерігати навіть астрономи-аматори, однак лише з використанням спеціального захисту або безпечних методів проєкції сонячного зображення.

Водночас сам по собі великий розмір плями ще не означає неминучої потужної магнітної бурі. Важливими є також магнітна структура активної області та те, чи здатна вона породжувати сильні спалахи або корональні викиди маси, спрямовані до Землі.

Станом на момент появи перших спостережень ця група плям виглядала відносно спокійною для свого розміру. Однак фахівці продовжують стежити за нею, оскільки великі активні області на Сонці можуть швидко змінювати поведінку.

Сонячні плями — це темніші й холодніші ділянки на поверхні Сонця, пов’язані з потужними магнітними полями. Саме в таких регіонах часто виникають сонячні спалахи, які за певних умов можуть впливати на радіозв’язок, супутникові системи, GPS-навігацію та спричиняти полярні сяйва.