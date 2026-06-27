        Суспільство

        У неділю в Україні буде до +38°: де очікується сильна спека

        Віктор Алєксєєв
        27 Червня 2026 20:56
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        Сумщина / Фото: Facebook Svitlana Samusenko
        Сумщина / Фото: Facebook Svitlana Samusenko

        У неділю, 28 червня, в Україні очікується невелика хмарність, повідомили в Укргідрометцентрі.

        У східних областях, на Дніпропетровщині, а вдень також у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму прогнозують невеликий короткочасний дощ, місцями грозу.

        На решті території країни буде без опадів.

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        Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме 16–21°. Вдень в Україні очікується 29–34°.

        У західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях прогнозують сильну спеку — 35–38°.

        На сході країни буде прохолодніше — 23–28°.

        У Київській області та Києві 28 червня також очікується невелика хмарність без опадів.

        На Київщині температура вночі становитиме 16–21°, вдень 29–34°.

        У Києві вночі прогнозують 19–21°, вдень 30–32°.


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