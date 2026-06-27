У неділю в Україні буде до +38°: де очікується сильна спека

У неділю, 28 червня, в Україні очікується невелика хмарність, повідомили в Укргідрометцентрі.

У східних областях, на Дніпропетровщині, а вдень також у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму прогнозують невеликий короткочасний дощ, місцями грозу.

На решті території країни буде без опадів.

Реклама

Реклама

Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 16–21°. Вдень в Україні очікується 29–34°.

У західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях прогнозують сильну спеку — 35–38°.

На сході країни буде прохолодніше — 23–28°.

У Київській області та Києві 28 червня також очікується невелика хмарність без опадів.

На Київщині температура вночі становитиме 16–21°, вдень 29–34°.

У Києві вночі прогнозують 19–21°, вдень 30–32°.