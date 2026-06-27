        Події

        На Харківщині Ford врізався в авто дорожників: постраждав чоловік

        Віктор Алєксєєв
        27 Червня 2026 18:09
        читать на русском →

        На Харківщині поліція встановлює обставини ДТП у Берестинському районі, внаслідок якої постраждав чоловік, повідомили у поліції Харківської області.

        Аварія сталася 26 червня близько 15:00.

        За попередніми даними, 57-річний водій Ford Transit не впорався з керуванням та врізався у припаркований автомобіль Volkswagen, який використовували під час дорожніх робіт.

        Реклама
        Реклама

        Від удару Volkswagen неконтрольовано змістився та наїхав на чоловіка, який перебував перед автомобілем.

        Унаслідок ДТП 48-річний чоловік отримав численні тілесні ушкодження. Його госпіталізували до медичного закладу.

        Авто після удару наїхало на чоловіка: поліція розслідує ДТП на Харківщині / Фото: Нацполіція

        За фактом аварії слідчі Берестинського райвідділу поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

        У поліції закликали водіїв бути уважними на ділянках доріг, де проводяться ремонтні роботи, завчасно знижувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та стежити за дорожніми знаками.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov