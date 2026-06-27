На Харківщині Ford врізався в авто дорожників: постраждав чоловік

На Харківщині поліція встановлює обставини ДТП у Берестинському районі, внаслідок якої постраждав чоловік, повідомили у поліції Харківської області.
Аварія сталася 26 червня близько 15:00.
За попередніми даними, 57-річний водій Ford Transit не впорався з керуванням та врізався у припаркований автомобіль Volkswagen, який використовували під час дорожніх робіт.
Від удару Volkswagen неконтрольовано змістився та наїхав на чоловіка, який перебував перед автомобілем.
Унаслідок ДТП 48-річний чоловік отримав численні тілесні ушкодження. Його госпіталізували до медичного закладу.
За фактом аварії слідчі Берестинського райвідділу поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
У поліції закликали водіїв бути уважними на ділянках доріг, де проводяться ремонтні роботи, завчасно знижувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та стежити за дорожніми знаками.