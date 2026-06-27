На Харківщині Ford врізався в авто дорожників: постраждав чоловік

На Харківщині поліція встановлює обставини ДТП у Берестинському районі, внаслідок якої постраждав чоловік, повідомили у поліції Харківської області.

Аварія сталася 26 червня близько 15:00.

За попередніми даними, 57-річний водій Ford Transit не впорався з керуванням та врізався у припаркований автомобіль Volkswagen, який використовували під час дорожніх робіт.

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Від удару Volkswagen неконтрольовано змістився та наїхав на чоловіка, який перебував перед автомобілем.

Унаслідок ДТП 48-річний чоловік отримав численні тілесні ушкодження. Його госпіталізували до медичного закладу.

Авто після удару наїхало на чоловіка: поліція розслідує ДТП на Харківщині / Фото: Нацполіція

За фактом аварії слідчі Берестинського райвідділу поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

У поліції закликали водіїв бути уважними на ділянках доріг, де проводяться ремонтні роботи, завчасно знижувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та стежити за дорожніми знаками.