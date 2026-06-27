У США до 250-річчя країни випустять лімітований паспорт із портретом Трампа

Президент США Дональд Трамп показав новий дизайн спеціального пам’ятного американського паспорта зі своїм зображенням, пише CNN.

Лімітований паспорт випускають до 250-річчя США.

«Новий паспорт США, який каже: “Ласкаво просимо, але поводьтеся добре!”» — написав Трамп у Truth Social.

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Він опублікував зразок сторінки паспорта із власним зображенням на тлі президентського столу Resolute Desk. На задньому плані також видно текст оригінальної Декларації незалежності США, а внизу — підпис Трампа.

На протилежній сторінці розміщено зображення картини Джона Трамбулла «Декларація незалежності».

Новий паспорт, за даними CNN, містить зображення Трампа, схоже на портрет президента зі Смітсонівської національної портретної галереї у Вашингтоні.

Водночас цей варіант відрізняється від рендерів, які Держдепартамент США оприлюднював раніше цього року. Тоді в дизайні було інше зображення президента.

Пізніше акаунт Білого дому в X опублікував зображення з тим самим рендером, який Трамп показав у Truth Social, із підписом: «Новий паспорт США на честь 250-річчя Америки».

У Білому домі на запитання про те, чи є це офіційним зображенням пам’ятного паспорта, порадили звертатися до Держдепартаменту.

Звісно, мемів уникнути не вдалося:

Про новий лімітований проїзний документ уперше оголосили у квітні в межах святкування 250-річчя США.

Тоді його описували як спеціальний паспорт із авторським оформленням та оновленими зображеннями на передній, задній і внутрішніх обкладинках.

За словами посадовця, з яким раніше спілкувався CNN, такий паспорт стане стандартним варіантом для тих, хто особисто оновлюватиме документ у Вашингтонському паспортному агентстві, коли він буде доступний.

Водночас онлайн-оформлення або звернення в інших локаціях зберігатимуть чинний дизайн паспорта.

Нині на внутрішній передній обкладинці американських паспортів розміщене зображення картини Персі Морана про Френсіса Скотта Кі вранці після бомбардування форту Макгенрі — битви, яка надихнула його написати текст майбутнього гімну США.