На Херсонщині через російські обстріли поранені 12 людей

У Волгограді “Фламінго” атакували підприємство, яке виробляє установки для “Ярсів” та “Іскандерів”

Генштаб оновив втрати РФ: за добу знищено 1350 окупантів і майже 2000 БПЛА

У Запоріжжі після нічних авіаударів РФ травмовані 9 людей, серед них двоє дітей

На місцях ударів працювали всі профільні служби. Вони документували наслідки атак та допомагали постраждалим.

Внаслідок атак пошкоджено понад 40 об’єктів. Серед них — два багатоквартирні та дев’ять приватних будинків, об’єкти критичної інфраструктури, готель, приміщення депо, приватне підприємство, гуманітарний склад, автосалон, дитячий садочок і поштове відділення.