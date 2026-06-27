На Херсонщині через російські обстріли поранені 12 людей

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранено 12 людей, повідомили у Нацполіції.
Під ударами перебували деокуповані населені пункти Херсонського та Бериславського районів.
Російські війська обстрілювали регіон із артилерії, мінометів, тактичної авіації та БпЛА різних типів.
Внаслідок атак пошкоджено понад 40 об’єктів. Серед них — два багатоквартирні та дев’ять приватних будинків, об’єкти критичної інфраструктури, готель, приміщення депо, приватне підприємство, гуманітарний склад, автосалон, дитячий садочок і поштове відділення.
Також пошкоджено 11 автомобілів, карету екстреної медичної допомоги, гараж, ангар, газопровід, господарську споруду, літню кухню та причіп.
На місцях ударів працювали всі профільні служби. Вони документували наслідки атак та допомагали постраждалим.