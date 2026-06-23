Kyiv Independent: Трамп вважає, що Путін не піде на мир без тиску

Президент США Дональд Трамп під час приватної розмови з президентом України Володимиром Зеленським закликав його діяти “сміливіше” у питаннях протидії Росії. У Вашингтоні вважають, що без додаткового тиску Кремль не піде на реальні кроки для завершення війни.

Про це повідомляє Kyiv Independent із посиланням на високопоставленого українського чиновника.

За словами співрозмовника видання, Трамп переконаний, що президент РФ Володимир Путін не погодиться на серйозні кроки без посилення тиску. Американські посадовці також наголошують на принципі “мир через силу”, який, на їхню думку, має стати основою переговорного процесу.

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Джерела видання зазначають, що останні українські удари по російській території та логістичних маршрутах переконали частину американського керівництва в тому, що позиції Києва нині сильніші, ніж на початку року.

Під час зустрічі на саміті G7 16 червня Зеленський порушив питання організації особистої зустрічі з Путіним. Українська сторона наполягає на переговорах у нейтральній країні та відкидає варіант проведення зустрічі в Росії. За словами президента України, можливими майданчиками можуть стати Туреччина, Швейцарія або країни Близького Сходу.

Також Зеленський запропонував провести тристоронній саміт за участю України, Росії та США. За даними джерел, Трамп позитивно сприйняв цю ідею, однак американські чиновники вважають її реалізацію найближчим часом малоймовірною.

Під час переговорів Зеленський показав Трампу фотографії наслідків російських ударів, зокрема руйнувань Києво-Печерської лаври. За інформацією співрозмовників Kyiv Independent, президент США був вражений побаченим і висловив розчарування масштабами руйнувань.

Окремою темою розмови стало посилення української протиповітряної оборони. Українська сторона порушила питання можливості виробництва ракет для систем Patriot за американською ліцензією. У Білому домі підтвердили, що ця пропозиція перебуває на розгляді.

Раніше Зеленський заявляв, що Трамп підтримує ідею надання Україні ліцензії на виробництво ракет для комплексів Patriot. Також на саміті G7 президент США підписав спільну заяву лідерів країн “Групи семи”, яка підтверджує підтримку України та готовність розглянути питання передачі ліцензій на виробництво озброєнь.