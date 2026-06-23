Замість кросівок: тренд 2026 року — жіночне літнє взуття

Літо 2026 року бере курс на комфортну жіночність. Ми втомилися від важкого, грубого взуття, і дизайнери це відчули — на зміну кросівкам прийшли витончені силуети, красиві фактури та візуальна легкість. Головний принцип цього сезону: взуття має бути цікавим акцентом, але не втрачати в зручності. Ті, хто шукаєте модне жіноче літнє взуття помітили: в актуальних колекціях домінують мініатюрні підбори, мінімалістичні ремінці та напівпрозора сітка. Розбираємо п’ять ключових трендів.

Шкіряні в’єтнамки на підборах

В’єтнамки остаточно перестали бути суто пляжним атрибутом. Натуральна гладка шкіра та акуратні підбори перетворили їх на елегантну міську базу. Таке взуття найлегше стилізувати з:

лляними штанами-палаццо; вільними джинсами; легкими сукнями міді; костюмними шортами-бермуди.

Базові чорні чи бежеві варіанти легко інтегруються в щоденний гардероб як нейтральне тло. А якщо хочеться соковитого кольору, зверніть увагу на насичені рожеві моделі.

Босоніжки з тонкими ремінцями

Ці моделі підтримують тренд на «голе взуття». Тонкі, ледь помітні лінії не перевантажують силует та акцентують на щиколотці. Цього літа обирайте такі відтінки:

бордо; смарагдовий; небесно-блакитний; шоколадний.

Моделі з гладкої шкіри підійдуть на щодень, фактурні з сатину — для особливих випадків.

Сабо (мюлі)

Формат «взула і пішла» робить сабо практичним рішенням. Відкрита п’ята дозволяє нозі дихати та зводить до мінімуму ризик мозолів у спеку. Водночас закритий мис не дає образу стати надто недбалим. Найпопулярніші фактури цього літа:

гладка матова шкіра; м’яка натуральна замша.

Сабо легко адаптуються під різні сценарії. Вранці їх можна взути в офіс разом зі строгим костюмом, а ввечері — скомбінувати з улюбленими джинсами для розслабленої зустрічі з друзями на терасі.

Класичні човники

Човники не зникають із трендів, але зараз їх максимально адаптували для реального життя. Жодних екстремальних шпильок — лише комфортна висота каблука. Актуальні туфлі можна впізнати за:

витягнутим гострим чи квадратним миском; фігурними або скошеними підборами; V-подібним вирізом на підйомі стопи.

До цієї ж категорії можна зарахувати слінгбеки — моделі з відкритою п’ятою та ремінцем.

Сітчасті туфлі та балетки

Взуття з напівпрозорої сітки, прикрашеної кристалами — хіт літа 2026 року. Воно блискуче розв’язує проблему закритих фасонів у спеку, забезпечуючи стопі ідеальну вентиляцію. Це взуття стане головним акцентом повсякденного чи урочистого образу.

Найчастіше сітчасту фактуру використовують у зручних балетках фасону «Мері Джейн» з перетинкою або в туфлях на невисоких підборах. Ці моделі мають гарний вигляд в аутфітах, де є контраст матеріалів. Сміливо носіть їх зі щільним денімом або гладким шовком для створення складного багатошарового образу.