Криптотрейдинг в Україні: чому більшість втрачає і хто насправді заробляє

За останні два роки кількість українців, які торгують криптовалютою, помітно зросла. Україна стабільно входить до першої десятки країн за обсягом P2P-операцій та кількістю активних гаманців. Водночас за цим зростанням стоїть незручна статистика: згідно зі звітами ESMA, від 74% до 89% роздрібних клієнтів, які торгують деривативами, фіксують збитки. Криптовалютний ринок з його волатильністю лише посилює цю тенденцію.

При цьому існує категорія трейдерів, які працюють стабільно. Різниця між ними та рештою не в таємних знаннях, а в підході: системність, контроль ризиків і правильне програмне забезпечення. Замість мобільного застосунку біржі вони використовують десктопний термінал криптотрейдингу з повним набором аналітики: кластери, стрічка принтів, стакан ордерів.

Неповна картина ринку

Більшість початківців обмежуються свічковим графіком та парою індикаторів. Але повна картина ринку складається з трьох рівнів. Кластери показують, хто і з яким об’ємом торгував усередині кожної свічки (минуле). Стрічка принтів транслює потік виконаних угод у реальному часі, показуючи агресію покупця або продавця прямо зараз (теперішнє). Стакан ордерів показує, де стоїть ліквідність і які рівні захищають великі гравці (майбутнє). Працюючи лише по графіку, трейдер бачить лише 30% аргументів для заходу в позицію.

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Ризики без контролю

Вхід без стоп-лосу, розмір позиції «на око», подвоєння після збитку. Ці три сценарії перетворюють запланований ризик у 1–2% на реальну втрату 20–40% депозиту за одну сесію. Робочий підхід: фіксований ризик на угоду, стоп виставляється до відкриття позиції, пауза після серії збитків. Окремо FOMO: коли актив вже зріс на 15–20% і всі про це пишуть, новачки заходять на піку. Досвідчені трейдери в цей момент фіксують прибуток.

Неправильний інструмент

Мобільний застосунок біржі зручний для перевірки балансу, але для активної торгівлі не підходить: немає фільтрації великих угод, немає візуалізації щільності в книзі ордерів, немає кластерного аналізу. На ілюстрації нижче видно різницю.

Мобільний застосунок біржі та десктопний термінал: різниця в обсязі даних

Два трейдери дивляться на одну ситуацію: перший бачить зелену свічку, другий бачить домінування покупця у стрічці принтів і великий об’єм на конкретному рівні. Якість рішень визначається якістю доступних даних.

Що об’єднує тих, хто не втрачає

Система з чіткими правилами входу і виходу, математичний контроль ризику замість інтуїтивного і інструменти з повною ринковою картиною. Це не гарантія прибутку, але це мінімум, без якого стабільний результат неможливий.