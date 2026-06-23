На захисті Зміївської ТЕС розікрали понад 8 млн грн: СБУ затримала двох учасників схеми

Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво захисних споруд для Зміївської теплоелектростанції на Харківщині. Збитки оцінюються у понад 8,1 млн грн.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Підозри отримали двоє посадовців комерційних структур, які заволоділи державними коштами під час виконання робіт із будівництва системи захисту для Зміївської ТЕС. Фігуранти — 54-річний начальник дільниці одного з промислових підприємств енергетичного сектору та 60-річний директор приватної компанії-підрядника.

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У грудні 2024 року між теплоелектростанцією та підрядною організацією уклали договір на виконання робіт із захисту ТЕС загальною вартістю понад 245 млн грн. За даними слідства, учасники схеми внесли недостовірні відомості до технічної документації та організували використання бетонної суміші, яка не відповідала проєктним і технічним вимогам.

Внаслідок таких дій державному бюджету було завдано збитків на суму 8,1 млн грн. Призначена за ініціативою СБУ судова будівельно-технічна експертиза підтвердила факт порушень та визначила розмір збитків.

Під час 11 санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних та в приміщеннях підприємств правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, технічні матеріали та інші докази.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення причетних до оборудки.