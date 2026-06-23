Правоохоронці затримали посередника, який шукав кілера для вбивства представника ГУР Андрія Юсова

Затримано ще одного учасника підготовки замаху на представника ГУР Міноборони України та заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова. Зловмисник шукав виконавця вбивства, за яке замовник обіцяв заплатити 100 тисяч доларів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, вбивство посадовця могло готуватися під кураторством представників РФ. Роль посередника між замовником та потенційним виконавцем злочину виконував 34-річний колишній військовослужбовець.

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На початку 2026 року підозрюваний отримав пропозицію знайти людину для здійснення замаху. За виконання вбивства замовник пообіцяв винагороду в розмірі 100 тисяч доларів. Після цього чоловік почав шукати виконавця, запропонував участь у злочині своєму знайомому та передав йому контакти замовника для прямого зв’язку.

З лютого по червень 2026 року підозрюваний систематично схиляв знайомого до вчинення злочину. Замовник перерахував 22 тисячі доларів авансу на криптогаманець для підготовки замаху та передав виконавцям детальну інформацію про потерпілого, його спосіб життя та розпорядок дня.

Посередника затримали 18 червня. Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.