У Польщі затримали підозрюваного у вбивстві російського художника Семена Скрепецького

Польські правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до вбивства 44-річного громадянина Росії в місті Бяла-Підляська. Затримання відбулося вранці 18 червня поблизу Варшави.

Про це повідомила поліція Люблінського воєводства.

За даними слідства, затриманий користувався паспортом, виданим на ім’я 36-річного громадянина Грузії. У спецоперації брали участь співробітники спеціальної слідчої групи, антитерористичних підрозділів BOA та Агентства внутрішньої безпеки Польщі.

Реклама

Реклама

Вбивство сталося 15 червня на вулиці Королеви Ядвіги у Бялій-Підляській. Невідомий здійснив п’ять пострілів у 44-річного чоловіка, який помер на місці.

Жертвою став російський художник Роберт Кузовков, більш відомий під псевдонімом Семен Скрепецький. Він був відомий своїми антивоєнними акціями та публічною критикою президента Росії Володимира Путіна й інших представників російської влади.

За тиждень до загибелі художник провів резонансний перформанс біля Бранденбурзьких воріт у Берліні, після якого, за даними польських ЗМІ, почав отримувати погрози.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив затримання підозрюваного та повідомив, що правоохоронні органи працюють над встановленням можливого замовника злочину.

«Підозрюваного у причетності до вбивства росіянина в Бялій-Підляській затримали люблінські поліцейські та Агентство внутрішньої безпеки. Він користувався грузинським паспортом. Служби працюють над встановленням замовника», — написав Туск.

За інформацією журналіста RMF FM Кшиштофа Засади, слідство неофіційно припускає, що документ може бути підробленим, а сам затриманий може бути вихідцем із Чечні. Також повідомляється, що затримання відбулося в грузинському ресторані у містечку П’ястув поблизу Варшави.