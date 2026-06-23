На пляжі в Одесі уламок дрону вбив 26-річну жінку

В Одесі внаслідок денного удару російських військ загинула 26-річна жінка. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

У момент атаки жінка перебувала на пляжі Отрада. Уламок безпілотника влучив їй у шию, від отриманого поранення вона померла.

За словами Кіпера, також поранення дістав 39-річний чоловік. Йому надають медичну допомогу.

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«Інформація про кількість постраждалих уточнюється. На місці працюють відповідні служби. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблої», — зазначив Кіпер.

Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час ворожих атак.