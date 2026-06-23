        Події

        На пляжі в Одесі уламок дрону вбив 26-річну жінку

        Віктор Алєксєєв
        23 Червня 2026 14:08
        читать на русском →
        Жінці намагаються надати допомогу / Фото: скріншот
        Жінці намагаються надати допомогу / Фото: скріншот

        В Одесі внаслідок денного удару російських військ загинула 26-річна жінка. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

        У момент атаки жінка перебувала на пляжі Отрада. Уламок безпілотника влучив їй у шию, від отриманого поранення вона померла.

        За словами Кіпера, також поранення дістав 39-річний чоловік. Йому надають медичну допомогу.

        Реклама
        Реклама

        «Інформація про кількість постраждалих уточнюється. На місці працюють відповідні служби. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблої», — зазначив Кіпер.

        Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час ворожих атак.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov