У гуртожитку харківського університету незаконно працювали піцерія та їдальня

У Харкові експроректору одного з університетів повідомили про підозру через незаконне використання приміщень гуртожитку, де працювали їдальня та заклад із продажу бургерів і піци. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, проректор з адміністративно-господарської роботи дозволив підприємцям незаконно використовувати майно навчального закладу, що призвело до мільйонних збитків.

Регіональне відділення Фонду держмайна передало бізнесу в оренду кімнати у будівлі університетського гуртожитку. Згодом договір було припинено через накопичені борги з орендної плати.

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Проректор, знаючи про відсутність правових підстав для подальшого користування приміщеннями, не вжив заходів для їх звільнення. Натомість, за даними слідства, він сприяв тому, щоб бізнес продовжив працювати там за усною домовленістю.

Крім того, підприємцям незаконно надали у користування ще 13 додаткових кімнат гуртожитку.

У результаті в цих приміщеннях без належного оформлення документів та сплати орендних платежів працювали їдальня та заклад із продажу бургерів і піци формату take away.

Через ухилення підприємців від сплати оренди державі завдано збитків на суму близько 1,3 млн грн.

Проректору повідомлено про підозру за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.