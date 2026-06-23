Обмеження на продаж бензину запровадили в Сибіру

В Іркутській, Омській та Новосибірській областях запровадили обмеження на продаж бензину.

Губернатор Омської області Віктор Хоценко ввечері 22 червня оголосив, що «для уникнення штучного ажіотажу на заправках» забороняється продаж пального в каністри та встановлюється ліміт у 40 літрів бензину на один автомобіль. Також обмежується продаж дизельного пального: 80 літрів на одну заправку на звичайних АЗС і 200 літрів — на трасах.

Глава Іркутської області Ігор Кобзев 22 червня повідомив, що в регіоні «змушені перейти на ручний режим роботи — визначаємо обсяги пального щодо кожного з отримувачів індивідуально».

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Новосибірський губернатор Андрій Травников вранці 23 червня заявив, що на території області доведеться обмежити продаж пального через те, що ліміти на бензин і дизель запровадили в сусідніх регіонах. За словами Травникова, він доручив обласному Мінпромторгу «провести переговори з власниками мереж АЗС для вироблення протягом дня однакової позиції з цього питання».

Про обмеження на продаж бензину для фізичних осіб увечері 22 червня оголосив і глава Саратовської області Роман Бусаргін. На автозаправках у регіоні, повідомив він, до 30 червня діє ліміт — 30 літрів бензину на одну машину. Бусаргін назвав це «вимушеним заходом з метою зниження необґрунтованого ажіотажу та можливих спекуляцій на паливному ринку».

Українські військові планомірно завдають ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі. За даними Reuters на кінець травня, через атаки дронів майже всі найбільші НПЗ у центральній частині Росії були змушені скоротити або зупинити переробку.