Підготовка до ЧС-2026 супроводжується не лише спортивними подіями, а й організаційними труднощами, які дедалі частіше опиняються у центрі уваги футбольної спільноти. Черговий резонансний випадок стався із сомалійським арбітром Омаром Артаном, якому відмовили у в’їзді до Сполучених Штатів, попри те, що він входить до офіційного списку суддів майбутнього чемпіонату світу. Цю історію вже активно обговорюють міжнародні медіа та спортивні ресурси, серед яких і Футбол юа.

Один із найкращих арбітрів Африки зіткнувся з проблемами

34-річний Омар Артан входить до числа семи африканських рефері, яких було відібрано для роботи на матчах чемпіонату світу. Його включення до списку ФІФА не викликало здивування, адже останніми роками він регулярно працював на найважливіших міжнародних поєдинках.

Однак перед початком турніру суддя зіткнувся з несподіваними труднощами під час оформлення документів для поїздки до США.

Чому арбітру відмовили у в’їзді

За наявною інформацією, Омар Артан мав проблеми з отриманням американської візи та звернувся по допомогу до дипломатичних установ у Найробі.

Після цього він отримав дипломатичний паспорт і спробував використати його для в’їзду до Сполучених Штатів. Проте цього виявилося недостатньо для проходження прикордонних процедур.

За повідомленнями журналістів, після прибуття до країни сомалійському арбітру було відмовлено у в’їзді, а згодом його повернули назад.

Суддя має високий міжнародний авторитет

Мова йде не про маловідомого рефері, а про одного з найавторитетніших футбольних арбітрів Африки.

У своїй кар’єрі Омар Артан працював на багатьох міжнародних матчах, серед яких був і фінал африканської Ліги чемпіонів. Його професійний рівень неодноразово отримував високу оцінку з боку футбольних організацій.

Особливо вагомим стало визнання у 2025 році, коли Артана назвали найкращим футбольним арбітром африканського континенту.

Саме тому нинішня ситуація викликала широкий резонанс серед футбольних експертів.

Що буде далі

Поки що офіційної інформації щодо подальшої участі Омара Артана у ЧС-2026 немає. Невідомо також, чи вдасться йому вирішити питання з документами найближчим часом.

Якщо проблема залишиться невирішеною, ФІФА може бути змушена переглянути список призначених суддів та визначити заміну для представника Сомалі.

Втім, жодних офіційних заяв щодо такого сценарію міжнародна федерація наразі не робила.

Хто ще представляє Африку серед арбітрів

До списку африканських суддів, які отримали призначення на чемпіонат світу, також входять П’єр Атчо, Дахане Бейда, Мустафа Горбал, Джалал Джайед, Амін Мохамед Омар та Абонгіле Том.

Саме ці рефері мають представляти африканський континент на одному з найпрестижніших футбольних турнірів планети.

Ситуація навколо Омара Артана стала ще одним прикладом організаційних труднощів, які виникають напередодні світової першості. Якщо питання найближчим часом не буде вирішене, ЧС-2026 може втратити одного зі своїх найкращих арбітрів. Саме тому ця історія вже стала однією з найобговорюваніших тем серед уболівальників та експертів, а за її розвитком уважно стежать журналісти Футбол юа.