БЕБ розслідує схему у тютюновій галузі на понад 2,3 млрд грн несплаченого акцизу

Колишньому директору одного з підприємств тютюнової галузі повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, йдеться про 2,3 млрд грн несплаченого акцизу до бюджету, підроблені марки та контрабанду в ЄС.

Підозру оголошено за ч. 3 ст. 212 КК України.

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За даними слідства, службові особи підприємства під прикриттям законного виробництва налагодили схему незаконного виготовлення та реалізації необлікованих тютюнових виробів поза податковим і бухгалтерським обліком. Метою схеми було ухилення від сплати податків до державного бюджету.

Ключовим епізодом слідство називає понад 1186 тонн тютюнової сировини, яку переробили у цигарки та реалізували без сплати акцизного податку.

За висновками податкової перевірки та судової економічної експертизи, це призвело до заниження акцизного податку на понад 2,3 млрд грн.

Щоб приховати незаконне використання сировини та створити видимість форс-мажорних обставин, службові особи підприємства сфальсифікували факт її крадіжки.

Досудове розслідування триває. Слідство здійснюють детективи БЕБ.

Кравченко заявив, що ця справа стосується не лише тютюнового ринку, а й правил роботи бізнесу.

«Якщо бізнес працює чесно, тоді держава має його захищати. Якщо під виглядом легальної діяльності вибудовується схема на мільярди — держава зобов’язана реагувати жорстко і в межах закону», — зазначив генпрокурор.