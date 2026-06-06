120 шкурок песця на 400 тис. грн: у водія автобуса з Польщі знайшли незвичайну “посилку”

У пункті пропуску «Грушів» на Львівщині прикордонники спільно з митниками припинили спробу незаконного ввезення до України партії елітного хутра песця. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Завдяки інформації оперативних співробітників ДПСУ правоохоронці звернули увагу на рейсовий автобус, який прямував маршрутом «Варшава – Івано-Франківськ».
Під час огляду багажного відсіку серед речей пасажирів виявили прихований вантаж — 120 шкурок песця. Орієнтовна вартість вилученого хутра становить близько 400 тисяч гривень.
За даними прикордонників, 65-річний водій автобуса пояснив, що отримав хутро в Польщі як звичайну посилку та мав передати його в Івано-Франківську.
Незадекларований товар вилучили та передали на склад митниці. На водія очікує відповідальність за порушення митних правил.