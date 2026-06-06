120 шкурок песця на 400 тис. грн: у водія автобуса з Польщі знайшли незвичайну “посилку”

У пункті пропуску «Грушів» на Львівщині прикордонники спільно з митниками припинили спробу незаконного ввезення до України партії елітного хутра песця. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

На Львівщині вилучили велику партію елітного хутра песця / Фото: ДПСУ

Завдяки інформації оперативних співробітників ДПСУ правоохоронці звернули увагу на рейсовий автобус, який прямував маршрутом «Варшава – Івано-Франківськ».

Під час огляду багажного відсіку серед речей пасажирів виявили прихований вантаж — 120 шкурок песця. Орієнтовна вартість вилученого хутра становить близько 400 тисяч гривень.

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За даними прикордонників, 65-річний водій автобуса пояснив, що отримав хутро в Польщі як звичайну посилку та мав передати його в Івано-Франківську.

Незадекларований товар вилучили та передали на склад митниці. На водія очікує відповідальність за порушення митних правил.