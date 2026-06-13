На пункті пропуску “Краківець” знайшли iPhone на понад 1 млн гривень

У пункті пропуску «Краківець» на українсько-польському кордоні прикордонники виявили 14 смартфонів iPhone 17 Pro Max, які намагалися ввезти в Україну без декларування.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, перший випадок зафіксували під час перевірки автомобіля жительки Львівської області, яка прямувала з Польщі до Львова.

У конструктивних порожнинах панелі приладів правоохоронці виявили шість смартфонів iPhone 17 Pro Max. За словами водійки, техніку вона перевозила за грошову винагороду. Попередня вартість вилучених гаджетів становить близько 450 тисяч гривень.

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Ще вісім смартфонів цієї ж моделі прикордонники знайшли під час огляду іншого автомобіля під керуванням громадянки України. Телефони були приховані під верхнім одягом. Жінка також пояснила, що погодилася перевезти техніку через кордон за винагороду.

Орієнтовна вартість другої партії смартфонів оцінюється у 600 тисяч гривень.

Вилучені iPhone 17 Pro Max у пункті пропуску «Краківець» / Фото: ДПСУ

Загалом прикордонники вилучили 14 смартфонів загальною вартістю понад один мільйон гривень.

За фактами виявлених порушень складено відповідні протоколи, а вилучену техніку передано на склад митниці.