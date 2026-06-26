Понад 300 iPhone у “подвійній стінці” Mercedes: митники викрили контрабанду гаджетів на 17 млн грн

У пункті пропуску “Шегині – Медика” митники та прикордонники виявили в автомобілі Mercedes-Benz спеціально облаштований сховок із майже 500 гаджетами. Орієнтовна вартість вилученого товару становить 17 млн грн, повідомила Державна митна служба України.

У пункті “Шегині – Медика” в авто знайшли майже 500 гаджетів у сховку / Фото: ДМСУ

Автомобіль прибув у напрямку в’їзду в Україну. За кермом була 46-річна жителька Хмельниччини.

Для проходження митного контролю жінка обрала смугу “зелений коридор”. Вона призначена для громадян, які переміщують товари, що не підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.

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Під час огляду автомобіля працівники митниці спільно з прикордонниками виявили спеціально облаштовану “подвійну стінку” між багажним і пасажирським відділенням.

У сховку знаходилися 487 гаджетів. Серед них — 303 Apple iPhone, 19 мобільних телефонів Samsung Galaxy, шість смартфонів Google Pixel, а також 159 бездротових навушників Apple AirPods Pro 3.

За даними митників, орієнтовна вартість вилучених товарів становить 17 млн грн.

Щодо громадянки склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Повідомлення про цю подію також скерували до Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-3 Кримінального кодексу України.

“Зелений коридор” на митниці означає, що людина заявляє про відсутність товарів, які потрібно декларувати або за які треба сплачувати митні платежі. У разі виявлення прихованих товарів митники можуть вилучити їх і скласти протокол про порушення митних правил.