РФ вдарила по Одещині балістикою, шестеро постраждалих

7 липня російська армія завдала удару по Одеській області, застосувавши балістичну ракету з касетною бойовою частиною. Відомо про шістьох постраждалих.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок обстрілу зайнялася будівля на території виробничого підприємства та автомобілі. Кількість постраждалих збільшилася до шести людей.
“Одна людина у важкому стані, стан ще трьох — середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога”, — йдеться в повідомленні.
На місці тривають роботи з ліквідації наслідків удару.