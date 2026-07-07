РФ вдарила по Одещині балістикою, шестеро постраждалих

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“Одна людина у важкому стані, стан ще трьох — середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога”, — йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу зайнялася будівля на території виробничого підприємства та автомобілі. Кількість постраждалих збільшилася до шести людей.

7 липня російська армія завдала удару по Одеській області, застосувавши балістичну ракету з касетною бойовою частиною. Відомо про шістьох постраждалих.