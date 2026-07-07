Російські удари по АЗС стали системним викликом: уряд посилить захист заправок, — Свириденко

В Україні визначили додаткові заходи для підвищення безпеки роботи АЗС у регіонах, які перебувають під постійною загрозою російських атак.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Відбулася координаційна нарада з операторами ринку нафтопродуктів та всіма причетними відомствами щодо стабільного забезпечення країни пальним. У пріоритеті — потреби прифронтових громад.

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“Російські удари по АЗС стають системним викликом для безпеки людей функціонування паливної інфраструктури. Визначили додаткові заходи для підвищення безпеки роботи АЗС у регіонах, що перебувають під постійною загрозою ворожих атак”, — йдеться в повідомленні.

За словами Свириденко, наразі необхідні обсяги пального є в наявності, дефіциту немає — уряд завчасно реалізує комплекс рішень, які дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального для громадян, бізнесу, Сил безпеки і оборони та критичної інфраструктури.