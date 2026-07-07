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        Знищено автівки, пошкоджено АЗС та лікарню: у ДСНС показали наслідки бомбардування Харкова

        Галина Шподарева
        7 Липня 2026 17:08
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        Рятувальники на місці влучання КАБ у Харкові 7 липня / Фото: ДСНС
        Рятувальники на місці влучання КАБ у Харкові 7 липня / Фото: ДСНС

        7 липня у Харкові внаслідок авіаудару загинув 54-річний чоловік. Ще 20 людей постраждали, серед них — четверо дітей

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        Влучання керованих авіабомб зафіксовано у Шевченківському районі Харкова. Сталося три осередки пожеж, які ліквідували підрозділи ДСНС. Горіли автомобілі та суха трава на відкритій території.

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        Пошкоджено житлові, складські та інші будівлі, медичний і навчальний заклади, автозаправну станцію, а також легкові автомобілі.

        На місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції, медики та комунальні служби.

        Наслідки авіаудару по Харкову 7 липня / Фото: ДСНС

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