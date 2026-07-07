На Закарпатті “швидка” збила шестирічного хлопчика

У місті Берегове Закарпатської області автомобіль екстреної медичної допомоги наїхав на шестирічного хлопчика. Дитина дістала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

Аварія сталася у понеділок. Правоохоронці встановили, що водій “швидкої” повертався після відпрацювання виклику до місця базування бригади в Мукачеві.

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У цей час на одній із вулиць Берегового шестирічний хлопчик перебігав дорогу зліва направо по ходу руху транспорту. Водій допустив наїзд на дитину.

Хлопчик дістав тілесні ушкодження середньої тяжкості та був госпіталізований до лікарні.

Водія освідували — він був тверезий. Автомобіль швидкої допомоги вилучили на спецмайданчик поліції. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України.