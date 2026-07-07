Нідерланди вичерпали свій ліміт військової підтримки України

Нідерланди більше не мають можливостей для надання прямої військової підтримки Україні. Про це заявила міністерка оборони країни Ділан Єшильгоз-Зегеріус в інтерв’ю Bloomberg на полях саміту.

За її словами, Нідерланди закликатимуть інші країни допомагати Україні, однак самі вже зробили все, що могли.

“У нас більше немає можливостей як у Нідерландів, тому що ми зробили так багато”, — сказала Єшильгоз-Зегеріус.

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Відповідаючи на запитання про нові прохання щодо ракет Patriot, міністерка заявила: “Ми на межі”.

Bloomberg зазначає, що на четвертому році повномасштабного вторгнення Росії Україна не може збивати російські балістичні ракети та гостро потребує додаткових перехоплювачів.

Напередодні саміту НАТО в Анкарі президент Володимир Зеленський звернувся до союзників із проханням передати більше перехоплювачів зі своїх запасів.

Нідерланди вже витратили 9,1 млрд євро на військову підтримку України. Ще 11,6 млрд євро передбачені як заплановані витрати.

Крім того, країна вже пообіцяла 1 млрд євро в межах програми PURL, за якою європейські союзники оплачують американську зброю для України.