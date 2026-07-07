        Суспільство

        Канада надасть Україні новий пакет підтримки на $900 млн, — Зеленський

        Галина Шподарева
        7 Липня 2026 18:56
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        Марк Карні та Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента
        Марк Карні та Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

        Канада готує для України новий пакет підтримки на 900 мільйонів доларів, який має посилити захист від російських ракет і дронів. Також країни працюють над угодою Drone Deal і співпрацею у сфері оборони, безпеки та стійкості.

        Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

        За його словами, передусім Україна дбає про те, щоб було більше протиповітряної оборони.

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        “Захист життя – це головне, і російські удари балістикою, іншими ракетами, дронами – це терор, який треба долати спільно з партнерами”, — заявив Зеленський.

        Президент подякував Канаді та Марку Карні особисто за розуміння цього. Зеленський також повідомив, що Україна і Канада готують угоду у форматі Drone Deal.

        “Це не тільки про дрони, але й про систему нової та ефективної безпеки, реальних засобів, перевірених цією війною. Точно буде корисно”, — зазначив президент.

        Під час зустрічі з Марком Карні сторони також обговорили дипломатичну ситуацію. Зеленський поділився ідеями, як можна наблизити мир і створити у Росії реальний інтерес до перемовин.

        Канада також запросила Україну стати державою-засновницею банку у сфері оборони, безпеки та стійкості. Цей банк працюватиме над залученням капіталу та розвитком оборонно-промислового потенціалу і технологій, перевірених у реальних бойових умовах.


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