Канадські фанати перед дилемою: підтримати збірну на ЧС у США чи продовжити бойкот Трампа

Канадські футбольні фанати опинилися перед непростим вибором після історичного успіху своєї збірної на чемпіонаті світу. Команда вперше набрала очко на мундіалі, потім здобула першу перемогу, але через поразку від Швейцарії не залишилася у Ванкувері на матч плейоф і тепер має грати у Лос-Анджелесі проти Південної Африки. Про це пише Bloomberg.

Проблема в тому, що для багатьох канадців поїздка до США стала політичним питанням. Частина вболівальників уже понад рік бойкотує поїздки до сусідньої країни після заяв президента США Дональда Трампа, який погрожував використати “економічну силу”, щоб змусити Канаду стати 51-м штатом.

Тепер фанатам доводиться вирішувати, що важливіше: продовжити бойкот США чи підтримати збірну Канади в одному з найважливіших матчів в її історії.

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Один із уболівальників, 54-річний Арлінн Починек з Едмонтона, розповів Bloomberg, що після повернення Трампа до Білого дому майже повністю припинив їздити до США. Виняток він робив лише один раз — через похорон. Але заради матчу Канади в Лос-Анджелесі готовий порушити власне правило.

“Це має дати уявлення про те, наскільки важливий для мене цей матч”, — сказав він.

Попри політичну напругу, попит на квитки на гру в Лос-Анджелесі виявився високим. Представник канадської групи вболівальників The Voyageurs Метт Серсон заявив, що квота місць від футбольної федерації Канади була розкуплена “за лічені хвилини”. За його оцінкою, йшлося приблизно про 5600 квитків.

Водночас загалом поїздки канадців до США різко скоротилися. За даними Statistics Canada, кількість таких подорожей приблизно на 30% нижча, ніж до повернення Трампа до влади.

Чемпіонат світу, який спільно приймають США, Канада і Мексика, дедалі частіше підсвічує складні відносини Оттави і Вашингтона. США залишаються головним торговельним партнером Канади та давнім союзником, але риторика Трампа, погрози тарифами і заяви про “51-й штат” суттєво погіршили ставлення частини канадців до південного сусіда.

Це вже проявлялося на спортивних аренах. Канадські фанати освистували гімн США перед хокейним матчем США — Канада на турнірі 4 Nations Face-Off. Під час церемонії відкриття ЧС у Торонто частина глядачів також освистала американський прапор.

Особливої іронії ситуації додає те, що головний тренер збірної Канади Джессі Марш — американець. Утім, канадські фанати прийняли його як свого: через емоційну поведінку біля бровки, пристрасть до команди і те, як він співає канадський гімн перед матчами.

Марш уже встиг викликати роздратування в США, коли порівняв ставлення гравців двох збірних до гімну. Він заявив, що в американській команді іноді доводилося “просити” футболістів співати гімн, тоді як канадці роблять це з очевидним патріотизмом. На це різко відреагував колишній форвард збірної США Клінт Демпсі.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні також активно підтримує команду. Він двічі літав через країну на матчі збірної у Ванкувері та навіть виступив перед футболістами у роздягальні після розгромної перемоги над Катаром із рахунком 6:0.

На тлі футбольної ейфорії у Ванкувері є й інша проблема. Місцевий клуб Vancouver Whitecaps, який виступає в MLS і грає на тому ж стадіоні BC Place, може залишити місто та переїхати до США. Власники клубу вже понад півтора року шукають інвесторів, які дозволили б команді залишитися у Ванкувері, але економічно це стає дедалі складніше.

Одним із потенційних варіантів є продаж клубу консорціуму, який хоче перевезти Whitecaps до Лас-Вегаса. Для Ванкувера це може стати болючим повторенням історії з баскетбольним клубом Grizzlies, який у 2001 році переїхав до Мемфіса.

Місцеві фанати сподіваються, що успіх збірної Канади на чемпіонаті світу допоможе показати: у Ванкувері є справжній інтерес до футболу. Один із уболівальників, Майк Рейнольдс, заплатив 1600 канадських доларів за квиток на матч Канади зі Швейцарією і заявив, що країна переживає нову футбольну епоху.

За його словами, лише в останні роки, завдяки таким гравцям, як Альфонсо Девіс, Джонатан Девід і Кайл Ларін, у канадців з’явилася команда, якою вони можуть по-справжньому пишатися.