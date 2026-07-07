Киянина затримали за сексуальне насильство над п’ятьма племінниками: молодшій жертві два роки

У Києві 33-річному чоловікові повідомили про підозру у сексуальному насильстві щодо п’ятьох малолітніх дітей своєї сестри. Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Встановлено, що підозрюваний проживав в одній квартирі разом із матір’ю, сестрою та племінниками. З грудня по травень 2025 року зловмисник неодноразово вчиняв дії сексуального характеру щодо малолітніх дітей свої сестри.

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“Чоловік з метою задоволення власної статевої пристрасті торкався статевих органів своїх племінників — трьох хлопчиків віком 8, 6 та 2-х років, а також племінниць 5 та 4-х років”, — розповіли в прокуратурі.

Родина перебувала на обліку у соціальних служб, а у грудні 2025 року жінку та п’ятьох її дітей помістили у Центр соціально-психологічної реабілітації після перевірки умов їх проживання та скарг сусідів на те, що діти вдома перебувають без нагляду дорослих. Згодом психологу старший хлопчик, а потім й інші діти розповіли про підозрілі дії маминого брата.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру щодо малолітніх дітей, а також у повторному вчиненні таких дій (ч. 4 ст. 153, ч. 6 ст. 153 КК України). Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави.

Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.