Мати прив’язувала дитину до батареї “для виховання”: поліція відкрила справу

У Кам’янському Дніпропетровської області поліція розслідує факт жорстокого поводження з 7-річним хлопчиком. Про це повідомили в Нацполіції.

24 червня ювенальні поліцейські разом зі службою у справах дітей перевіряли умови проживання родини та виявили обставини, які можуть свідчити про протиправні дії щодо дитини.

За даними поліції, мати прив’язувала хлопчика металевим ланцюгом до батареї, пояснюючи це “вихованням”.

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Для документування події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Щоб гарантувати безпеку дитини, хлопчика негайно вилучили з небезпечного середовища та помістили до спеціалізованого закладу.

У поліції зазначили, що дитина отримує необхідну допомогу та підтримку.

Слідчі Кам’янського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про катування.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.