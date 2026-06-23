В Івано-Франківській області з річки підняли тіло 13-річного хлопця, якого шукали добу

Рятувальники Івано-Франківської області завершили пошуково-рятувальну операцію з пошуку неповнолітнього, який зник біля річки Дністер у місті Галич. Тіло хлопця виявили та підняли на поверхню.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Івано-Франківської області.

22 червня близько 13:00 хлопець 2013 року народження перебував на березі Дністра разом з однолітком. Після цього додому він не повернувся.

Реклама

Реклама

Повідомлення про зникнення дитини надійшло до Служби порятунку ввечері 22 червня від працівників поліції. До пошуково-рятувальної операції залучили рятувальників, водолазів, гірських рятувальників, психолога ДСНС, працівників поліції та місцевих жителів.

Під час операції за допомогою безпілотника обстежили близько двох кілометрів русла річки вниз за течією від ймовірного місця утоплення. Гірські рятувальники на катамарані перевірили 7,3 кілометра поверхні річки, а водолази обстежили 6000 квадратних метрів дна.

У результаті пошукових робіт рятувальники виявили та підняли на поверхню тіло дитини.