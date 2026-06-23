Обмеження продажу бензину почали діяти у головному нафтовидобувному регіоні Росії

У Ханти-Мансійському автономному окрузі, де видобувається близько 40% російської нафти, запровадили обмеження на продаж бензину та дизельного пального. Аналогічні заходи вже діють у десятках регіонів РФ на тлі проблем із паливним забезпеченням.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на місцевих жителів.

Губернатор Тюменської області Олександр Моор підтвердив запровадження обмежень на продаж пального на АЗС мережі “Газпромнефть”. За його словами, в населених пунктах одному автомобілю відпускають не більше 40 літрів бензину та 80 літрів дизельного пального, а на трасах — до 40 літрів бензину та 200 літрів дизеля. Також заборонено заправляти пальне в каністри.

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Моор назвав ці заходи “вимушеним превентивним кроком”, який має запобігти ажіотажному попиту та можливим перебоям із постачанням пального. Водночас він запевнив, що необхідні запаси бензину та дизельного пального в регіоні є, тому підстав для закупівлі пального про запас немає.

Ліміти запровадили також у міста Радужний у ХМАО та в місті Стрежевий Томської області. Місцева влада пояснила це необхідністю запобігти вивезенню пального в інші регіони.

23 червня губернатор Новосибірської області Андрій Травніков заявив, що через аналогічні обмеження в сусідніх регіонах влада розглядає можливість запровадження лімітів і на території області. Він доручив обласному Мінпромторгу провести переговори з власниками мереж АЗС щодо узгодження підходів до продажу пального.

Напередодні про обмеження на продаж бензину та дизельного пального повідомила влада Омської, Іркутської, Саратовської, Воронезької, Тамбовської та Амурської областей. Загалом ліміти вже діють більш ніж у 50 регіонах Росії.

За оцінкою аналітичної компанії Energy Intelligence, після ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних підприємствах обсяги нафтопереробки в РФ на початку червня опустилися нижче 4 млн барелів на добу — до найнижчого рівня за останні 21 рік. Водночас без роботи залишалася майже третина потужностей російських НПЗ — близько 2,14 млн барелів на добу.

Аналітики Energy Intelligence зазначають, що атаки на енергетичну інфраструктуру завдали значної шкоди російському паливному сектору та посилили ризики масштабної паливної кризи.