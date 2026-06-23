У Кривому Розі оголосили день жалоби за жертвами удару РФ: троє людей загинули, постраждалих вже 25

24 червня у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, який забрав життя трьох людей.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків віком 25 та 34 роки, а також 54-річна жінка.

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Кількість постраждалих зросла до 25 людей. У лікарнях перебувають 20 поранених. Серед госпіталізованих троє людей — у тяжкому стані, одна людина — у вкрай тяжкому. Також у вкрай тяжкому критичному стані залишаються хлопець та літня жінка.

Нагадаємо, 23 червня російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу балістичною ракетою “Іскандер-М” із касетною бойовою частиною.

Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти промислової інфраструктури. Зокрема, понівечено будівлю, яка не експлуатувалася, а також екскаватор і легковий автомобіль.

“Люди загинули на відстані приблизно 200 метрів одне від одного через цю варварську зброю. Це черговий кривавий злочин російських окупантів. Загалом через ракетні та дронові атаки ворога у Кривому Розі загинуло вже 118 мирних жителів, серед яких 16 — це діти. Кожне життя — наш спільний біль”, — написав Вілкул.