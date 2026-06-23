Конференція з відновлення України у Гданську пройде без Зеленського і Навроцького: що відомо

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко очолить українську делегацію на Конференції з відновлення України (URC-2026), яка відбудеться 25–26 червня у польському Гданську. Донедавна питання щодо можливої участі у заході президента Володимира Зеленського залишалося відкритим.

Про це Юлія Свириденко повідомила 23 червня.

До складу української делегації увійдуть представники бізнесу, керівники державних компаній, представники громад, урядовці та народні депутати.

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“Я очолю українську делегацію та загалом нашу роботу на URC-2026 у Гданську. До складу української команди на конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники наших громад з усієї країни та звісно урядовці й парламентарі. Багато заходів різного рівня, які мають посилити і Україну, і Польщу, і всіх наших партнерів та Європу”, — заявила прем’єр-міністерка.

Свириденко зазначила, що головним завданням української сторони є досягнення конкретних домовленостей, які сприятимуть зміцненню обороноздатності та стійкості України, а також розширенню економічної співпраці з міжнародними партнерами. Київ також очікує підписання низки угод, зокрема у сфері енергетики.

“Україна налаштована на конструктивне й взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки, економічного розвитку та довгострокового процвітання. Україна поважає своїх партнерів, і саме на принципі взаємної поваги будує співпрацю”, — наголосила глава уряду.

Тим часом у польському уряді прокоментували відсутність у списку учасників президента Польщі Кароля Навроцького. Речник уряду Польщі Адам Шлапка в ефірі Polsat News заявив, що це пов’язано з форматом конференції.

За його словами, захід організовують органи виконавчої влади, відповідальні за економічну, зовнішню та внутрішню політики держави. Шлапка також зазначив, що під час аналогічних конференцій у Німеччині та Італії президенти цих країн також не брали участі.

“Можливо, пан Рафал Лешкевич не знає, як виглядають різні формати зустрічей. Марцін Пшидач, безперечно, це чудово знає, тож коли він ставить це під сумнів, видно, що це гра”, — сказав речник польського уряду.

Раніше голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Навроцький не отримав запрошення на конференцію, тому ні він, ні представники його адміністрації не планують брати участь у заході.

Конференція з відновлення України URC-2026 стане четвертою щорічною зустріччю такого формату після заходів у Лондоні, Берліні та Римі. Її метою є посилення міжнародної підтримки відбудови України та залучення нових інвестицій.