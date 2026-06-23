Більше не існує: у ССО показали подвійний удар по мосту через Північнокримський канал

Сили спеціальних операцій показали відео знищення залізничного мосту через Північнокримський канал у тимчасово окупованому Криму. Об’єкт використовувався російськими військами для постачання ресурсів і техніки на південний напрямок.

Кадри знищення споруди публікує Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Підрозділи Middle Strike Сил спеціальних операцій у взаємодії з підпільниками Руху опору ССО провели операцію зі знищення залізничного мосту через Північнокримський канал поблизу села Роздольне в окупованому Криму.

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Міст був стратегічною військово-логістичною артерією окупантів. Входив до транспортного коридору, який використовувався для переміщення вантажів, ресурсів та військово-матеріальних засобів із території РФ через Крим для забезпечення російського угруповання військ на південному напрямку, а також для підтримки військової інфраструктури на самому півострові.

У ніч проти 22 червня дрони ССО завдали ударів по мосту. У результаті було зруйновано залізничне полотно та обвалено один із прогонів споруди.

Після цього підпільники Руху опору ССО повідомили про прибуття до місця пошкодження спеціальної ремонтної залізничної техніки.

У ніч проти 23 червня українські безпілотники розпочали другу фазу операції та завдали ударів по ремонтній техніці, а також повторно уразили залишки мосту.