Сили безпілотних систем заявили про ураження понад 60 цілей у Криму

У ніч проти 23 червня Сили безпілотних систем відпрацювали понад 60 ворожих цілей в оперативній глибині противника. Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, серед уражених цілей були три крилаті ракетоносії, чотири системи ППО, нафтобаза у Керчі, газорозподільча та електропідстанція, а також логістичний транспорт і паливозаправники.

У Керчі, за даними Бровді, уражено три глибинні розвідувально-ударні безпілотники «Оріон», які є носіями керованих авіабомб та малорозмірних крилатих ракет.

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Також у Керчі були уражені нафтрезервуари на Керченській, або Камиш-Бурунській, ТЕЦ, а також РЛС «Небо-У».

У Багеровому уражено ЗРГК «Панцирь-С1», у Курортному — пускову установку С-300 та зенітну установку ЗУ-23-3.

Крім того, повідомляється про ураження електропідстанції ПС 330/110 кВ «Західно-Кримська» у Кар’єрному та газорозподільчої станції «Сімферополь» у Трудовому.

За даними командувача СБС, також були уражені навчальний полігон пілотів БпЛА 4-ї окремої мотострілецької бригади в районі Дебальцевого, цистерна з паливно-мастильними матеріалами в Горлівці та логістичний транспорт противника у Запорізькій області, Криму, Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях.

До ударів, за повідомленням Бровді, були залучені підрозділи Сил безпілотних систем, зокрема 1-й окремий центр СБС, 427-ма окрема бригада СБС «Рарог», 413-й окремий полк СБС «Рейд», 20-та окрема бригада СБС «К-2», 412-та окрема бригада СБС Nemesis та загін «13» 414-ї окремої бригади СБС «Птахи Мадяра».