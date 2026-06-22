Дрони стали головною зброєю: від початку року Україна вразила понад 800 тис. цілей РФ, — Федоров

Від початку 2026 року підрозділи безпілотних систем Сил оборони України уразили понад 800 тисяч верифікованих цілей противника. За цей же період було ліквідовано або важко поранено близько 167 тисяч російських військових.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, сьогодні саме безпілотники забезпечують понад 90% усіх уражень окупантів. Сили оборони системно завдають ударів по логістиці та критично важливих об’єктах у тилу противника.

Реклама

Реклама

Серед уражених цілей — особовий склад, засоби протиповітряної оборони, артилерія, реактивні системи залпового вогню, безпілотники, наземні роботизовані комплекси, транспорт, штаби, склади та засоби радіоелектронної боротьби.

Федоров зазначив, що травень став найрезультативнішим місяцем для Сил оборони України. Протягом місяця було уражено понад 181 тисячу цілей, а також ліквідовано або важко поранено 31 530 російських військових.

“За завданням Президента продовжуємо виснажувати ворога одночасно в трьох доменах — у небі, на землі та в економіці”, — написав Федоров.