НБУ визнав Смілянського таким, що не відповідає вимогам профпридатності

Національний банк України ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг. Про це повідомив НБУ.

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури.

АТ «Укрпошта» є оператором поштового зв’язку, який має ліцензію НБУ на надання фінансових платіжних послуг. Як надавач таких послуг компанія є піднаглядною установою Нацбанку.

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НБУ розпочав процедуру оцінки відповідності Смілянського вимогам щодо професійної придатності за результатами наглядових дій щодо діяльності компанії у 2023–2026 роках.

За цей період регулятор кілька разів застосовував до АТ «Укрпошта» заходи впливу — письмові застереження та штрафи. Йшлося про порушення у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, а також недоліки в системі управління ризиками та внутрішнього контролю.

За результатами співбесіди та аналізу матеріалів Кваліфікаційна комісія НБУ дійшла висновку про наявність підстав для визнання Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності.

Комітет НБУ дійшов висновку, що Смілянський не має достатнього рівня знань вимог законодавства, розуміння та досвіду належного застосування чинного законодавства, зокрема нормативно-правових актів Нацбанку, в обсязі, необхідному для виконання його обов’язків.

У НБУ зазначили, що це стосується забезпечення належного рівня корпоративного управління та системи внутрішнього контролю, організації системи фінансового моніторингу та системи управління ризиками в АТ «Укрпошта».

З огляду на рішення НБУ уповноважений орган АТ «Укрпошта» має здійснити необхідні дії для заміни генерального директора та привести діяльність компанії у відповідність до вимог законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку.

Упродовж п’яти робочих днів уповноважений орган АТ «Укрпошта» має відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва компанією. Надалі, протягом двох місяців, має бути призначений новий керівник, який відповідає вимогам щодо професійної придатності.