Адвоката підозрюють в організації мережі нелегальних казино з оборотом 141 млн грн

Правоохоронці викрили організовану групу, яка, за даними слідства, керувала мережею нелегальних онлайн-казино в Україні. Через банківські рахунки та криптогаманці, пов’язані з діяльністю схеми, пройшло понад 141 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, п’ятеро учасників організованої групи налагодили роботу нелегальних онлайн-казино під брендами Dragons Gold, Slotoland та Rino. Азартні ігри проводилися без необхідних ліцензій та державного контролю. Одним із організаторів схеми є чинний адвокат.

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Протягом майже чотирьох років через банківські рахунки, які використовувалися для прийому ставок, пройшло понад 58 млн грн. Крім того, на криптогаманці, пов’язані з діяльністю мережі, надійшло понад 1,84 млн USDT. Загальний обсяг встановлених фінансових операцій перевищує 141 млн грн.

У межах розслідування правоохоронці провели десять обшуків. Усім п’ятьом фігурантам повідомили про підозру. Організатору обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави майже 5 млн грн.