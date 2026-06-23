Через активність російських FPV-дронів з передмістя Харкова можуть евакуювати екопарк

Харківська обласна військова адміністрація розглядає можливість евакуації тварин із харківського екопарку, розташованого у найближчому передмісті Харкова. Причина — зростання загрози ударів російських FPV-дронів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише Ґвара Медіа.

За словами очільника ОВА, через ризик обстрілів в екопарку вже неодноразово скасовували або переносили заплановані масові заходи.

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“Ми з ними комунікуємо і готуємо до того, що, можливо, будуть проведені заходи евакуації цього закладу. Тому що далі там буде тільки важче”, — сказав Синєгубов.

Водночас, за даними ОВА, активізація атак FPV-дронів на Харків не пов’язана зі змінами ситуації на лінії фронту: російські війська використовують нову тактику, коли окремі групи запускають безпілотники, здатні долати відстань до 30 кілометрів від місця запуску.

Нагадаємо, раніше Олег Синєгубов припускав можливість встановлення антидронових сіток не тільки навколо, а й углиб території Харкова через активність російських FPV-дронів, що останнім часом посилилася.