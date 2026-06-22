На Закарпатті четверо дітей потрапили у сильну течію Тиси: одного хлопчика досі шукають  

У Берегівському районі Закарпатської області тривають пошуки 10-річного хлопчика, якого під час купання в річці Тиса віднесло сильною течією. До пошукової операції залучили поліцейських, рятувальників, водолазів та місцевих жителів.
Про це повідомили в поліції Закарпатської області.
За попередніми даними, напередодні дитина разом із матір’ю та іншими членами родини відпочивала на березі Тиси в селі Гетиня. Під час купання чотирьох дітей підхопила сильна течія.
Троє дітей змогли втриматися за гілки поваленого дерева, після чого дорослі допомогли їм вибратися на берег. Десятирічного хлопчика течія віднесла в невідомому напрямку.
Наразі співробітники поліції та ДСНС Закарпатської й Івано-Франківської областей обстежують берегову лінію, русло річки та прилеглу територію. До пошуків залучені водолази, моніторинг місцевості з повітря здійснюється за допомогою безпілотників.