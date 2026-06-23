Смерть дитини в Olympic Village: колишню директорку табору затримали в Чорногорії

У Чорногорії затримали колишню директорку дитячого табору Olympic Village, де у 2023 році загинув 10-річний хлопчик. Суд ухвалив рішення про її екстрадиційний арешт. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За його словами, після повідомлення про підозру жінка перебувала за межами України, тому її оголосили в міжнародний розшук.

На запит української сторони Інтерпол опублікував “червоне оповіщення”. 21 червня підозрювану затримали на території Чорногорії.

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Кравченко повідомив, що прокуратура завершує необхідні процедури для її повернення в Україну.

“Втеча за кордон не скасовує відповідальності. Жодна країна і жоден кордон не повинні стати способом уникнути правосуддя”, — заявив генпрокурор.

Він наголосив, що справа перебуває на його особистому контролі, а після зустрічі з батьками загиблого хлопчика він пообіцяв, що винні у смерті дитини будуть покарані.

Кравченко також зазначив, що коли дитина перебуває у таборі, відповідальність за її життя і безпеку несуть дорослі — “не формально, а реально щодня і щохвилини”.

Окремо генпрокурор нагадав, що обвинувальний акт стосовно тренера табору, якого обвинувачують у залишенні дитини в небезпеці, вже перебуває на розгляді суду.

“Для родини хлопчика справедливість запізнилася вже на роки. Наш обов’язок зробити все, щоб вона настала”, — заявив Кравченко.