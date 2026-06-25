У росіян виявили нову фобію – страх залишитися без бензину

У Росії психологи зафіксували у кількох пацієнтів так звану “бензинову тривожність”. Так фахівці між собою називають схожі переживання людей через ситуацію з пальним.

За даними російських медіа, наразі йдеться щонайменше про три випадки. В усіх них із такими проблемами до психологів зверталися чоловіки.

Під час сесій пацієнти скаржилися на тривожність, а згодом з’ясовувалося, що її причиною є сильний страх залишитися без автомобіля через проблеми з паливом.

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Для цих чоловіків машина виявилася важливою частиною звичного способу життя. Через ризик втратити мобільність вони починали відчувати невпевненість і посилену тривогу.

Психологи зазначають, що таку причину тривожності можна подолати відносно легко. Для цього пацієнтам радять переключати увагу на важливіші речі або нагадувати їм про заяви компаній, які стверджують, що пальне не зникне.