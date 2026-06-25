Запоріжжя пережило нові удари РФ: 17 пожеж, загибла жінка і 12 травмованих

Упродовж 24 червня внаслідок російських обстрілів у Запоріжжі та передмісті виникло 17 пожеж. Через атаки загинула жінка, ще 12 людей травмовані.

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Російські атаки спричинили масштабні пожежі у Запоріжжі та передмісті / Фото: ГУ ДСНС у Запорізькій області

В одному із сіл рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку, господарських споруд та автомобіля. Загальна площа займання становила 70 кв. м.

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В іншому селі за різними адресами горіли покрівля житлового будинку, газова труба та сільськогосподарська техніка. Загальна площа пожеж склала 53 кв. м.

У передмісті надзвичайники загасили пожежу в житловому будинку та господарській споруді на загальній площі 77 кв. м.

Крім того, внаслідок обстрілів зайнялася суха рослинність на відкритій території. Вогонь охопив близько 13 га.

Сапери ДСНС вилучили та знищили шість вибухонебезпечних предметів сучасного виробництва.

Загалом до ліквідації наслідків російських ударів від ГУ ДСНС залучали 137 рятувальників та 48 одиниць техніки. Від місцевої пожежної охорони працювали троє вогнеборців та одна одиниця техніки.